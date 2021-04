Kersverse bekerwinnaar Apollo 8 onderuit in eerste duel om de landstitel tegen Sliedrecht Sport

Apollo 8 en Sliedrecht Sport staken in de reguliere fase van het seizoen boven de rest uit. In een best-of-fiveserie strijden beide teams nu tegen elkaar om de landstitel. Sliedrecht schreef de titel de afgelopen jaren op haar naam. Voor Apollo 8 was het de eerste keer dat het doordrong tot de finale van de play-offs. Wel beleefde de Bornse formatie vorige week een primeur, door voor het eerst in de clubgeschiedenis de nationale beker te winnen.

Sliedrecht favoriet

Een paar dagen na de bekerfinale wachtte voor het team van coaches Bart en Thijs Oosting de volgende finale. Sliedrecht gold op voorhand als favoriet. Tijdens de eerste finale maakte de Zuid-Hollandse formatie, getraind door de oud-Hengelose Vera Koenen, die rol direct waar.

Sliedrecht had bijna de gehele eerste set een voorsprong. Bij 14-14 bracht Apollo de stand nog even in evenwicht, maar daarna liep de thuisclub opnieuw uit tot 23-18. De Bornse vrouwen gaven nog een keer vol gas en kwamen met 23-22 heel dicht bij Sliedrecht in de buurt, maar Apollo zag de set uiteindelijk met 25-23 naar de thuisploeg gaan.

De tweede set toonde een soortgelijk beeld. Weer was het Sliedrecht dat een voorsprong van een paar punten nam. Apollo moest opnieuw in de achtervolging, maar het was een gelopen reeks. Sliedrecht gaf de voorsprong niet meer weg en kwam bij 24-20 op setpunt. Apollo scoorde nog twee keer tegen, maar via Fleur Savelkoel besliste Sliedrecht de set, 25-22.

Erop of eronder

De derde set was het erop of eronder voor Apollo. Om nog kans te maken op de overwinning moest de set gewonnen worden. Maar ook nu had Sliedrecht het betere van het spel. De thuisploeg zette de Bornse vrouwen van meet af aan onder druk en leek vastbesloten de wedstrijd in drie sets te beslissen.

Sliedrecht Sport denderde door naar een 16-8 voorsprong. Apollo kwam nog terug tot 21-16, maar het verschil werd niet kleiner dan vijf punten. Via de blokkering kwam Sliedrecht bij 24-16 op matchpoint. Een foutserve van Christie Wolt zorgde nog voor uitstel van executie voor Apollo, maar Tess de Vries velde vervolgens alsnog het vonnis over haar eigen team door uit te serveren, 25-17.

In de best-of-fiveserie heeft Sliedrecht zodoende een 1-0 voorsprong genomen. Volgende week zaterdag mag Apollo proberen zich weer naast de regerend landskampioen te knokken. In Borne begint de wedstrijd zaterdag om 17.00 uur.

Sliedrecht Sport - Apollo 8 3-0

Sets: 25-23, 25-22, 25-17.

Scores Apollo 8: Gommans 8, Bredewoud 7, De Vries 6, Vos 6, Koebrugge 4, Klein Lankhorst 3, Huisman 3, Ten Brinke 2, Knijff 2.