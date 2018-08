Kirsten Wild hoopt op Europese titel

ENSCHEDE - Geen wielrennen meer nu de Tour voorbij is? Jawel, hoor! Vandaag (donderdag) begint in Glasgow het EK. Op de baan komt onder meer duurrenster Kirsten Wild (geboren in Almelo) aan het vertrek.

Kirsten Wild doet aan veel onderdelen mee op het EK. © EPA

Hallo Kirsten. Was het lastig deze wedstrijd in te passen in je kalender?

„Ik kan bij m’n team Wiggle-High 5 goed aangeven wanneer ik op de baan actief wil zijn, dus mijn programma was er wel op afgestemd. Niet zo extreem als bij het wereldkampioenschap op de baan in Apeldoorn, begin maart, toen ik puur op de baan gericht was. Nu was het iets meer schipperen tussen de baantrainingen en de belangrijke wegkoersen die we met de ploeg rijden. Zo reed en won ik zaterdag nog de Prudential Ride London. Maar ik ben begin juli bijvoorbeeld wel eerder uit de Giro Rosa gestapt om me voor te bereiden op Glasgow.”

Met welke doelstelling sta je aan het vertrek?

„Natuurlijk wil je als topsporter graag winnen, dus ik hoop op een Europese titel. Meerdere mag natuurlijk ook. Wel weet ik uit het verleden dat de regenboogtrui om je schouders ervoor zorgt dat iedere concurrente nog meer op mij gefocust zal zijn. Daar moet ik nog een plan op bedenken, want ik heb er uiteraard geen zin in om al het werk alleen op te knappen. Maar de gewenste vorm is er. Ik kijk ernaar uit om voor de prijzen te strijden.”

Is het bijzonder om het oranje aan te mogen trekken?

„Ik heb daar wel wat mee. Niet iedereen begrijpt dat. Ze hebben zoiets van: natuurlijk mag je naar het EK. Maar geselecteerd worden vind ik altijd weer een eer. Het zorgt voor meer betrokkenheid bij het publiek. Als je oranje draagt, voelen mensen zich toch meer met je verbonden. Je rijdt voor Nederland, wint voor Nederland. Nu is het wel zo dat ik pas op de slotdag het oranje in de wedstrijd aantrek, want in de andere wedstrijden draag ik dus mijn regenboogtrui. Ook leuk.”