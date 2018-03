Kirsten Wild verovert goud op scratch

Wild was vier ronden voor het einde alleen op avontuur gegaan. Valentine Fortin uit Frankrijk werd tweede, het brons was voor de Belgische Jolien D'Hoore. ,,De tactiek pakte goed uit. Voor hetzelfde geld wordt het niks. Dat is scratch'', vertelde Wild nadat ze de felicitaties van familie en vrienden in ontvangst had genomen. ,,Er zat een heel vak voor mij'', lachte ze. ,,Dat is het verschil met mijn wereldtitel in Parijs. Maar die was ook speciaal omdat het de eerste was.''