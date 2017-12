Kirsten Wild wint ook NK Scratch

Wild gooide zelf halverwege de wedstrijd de knuppel in het hoenderhok met een versnelling. Daarna waagden ook Judith Bloem en Roxane Knetemann afzonderlijk van elkaar een uitval, maar uiteindelijk liep alles samen. In een lange sprint ging de zege toen naar de ervaren Wild. De Overijsselse koos voor een beperkt programma bij dit NK op de baan, nadat ze een week geleden het NK omnium op haar naam had gebracht. Wild reed in Alkmaar alleen de koppelkoers met Nina Kessler en de scratch. Daarop behaalde ze twee keer het goud.

Favoriet

Wild startte ook dit jaar als de grote favoriete bij de nationale titelstrijd op de scratch. "Maar toch ben ik nooit zeker vooraf. Jonge rensters als Van 't Geloof en Wiebes ontwikkelen zich ook en Amy Pieters en Roxane Knetemann zijn vaste waarden. Ik besloot vroeg aan te vallen om de anderen te testen en wat te vermoeien. Omdat ik waarschijnlijk in de sprint er meer gebaat bij ben als iedereen al eens flink heeft moeten versnellen. In de sprint kon ik het vervolgens afmaken. Deze titel wil niet zeggen dat ik klaar ben voor het WK, maar natuurlijk is het lekker om te merken dat de vorm goed is. Ik heb wel eens een NK gereden dat het net wat minder draaide, maar nu kan ik tevreden zijn over mijn optreden hier in Alkmaar."