Kirsten Wild wint zilver op WK: ‘Had liever goud gehad’

Klootschie­ters geselec­teerd voor interland tijdens Hemelvaart

24 februari Afgelopen zaterdag is de Grolsch Champions Tour op het onderdeel straat afgerond. Dit jaar werd er alleen bij de heren gestreden om een ticket voor de King of the Roads wedstrijd in Ierland in september. De jeugd heeft de titel vorig jaar gewonnen en mag dus de titel verdedigen, hetzelfdegeldt voor Silke Tulk bij de dames. Bij alle categorieën werd er wel gestreden om startbewijzen voor de internationale wedstrijd in Duitsland tijdens het hemelvaartsweekend.