Klaasen al uitgeschakeld op WK darts

Sophie de Boer en Camiel van den Bergh uit elkaar

16 december ANTWERPEN - Camiel van den Bergh is niet langer de coach van veldrijdster Sophie de Boer. 'Er is een verschil van inzicht over wat professioneel veldrijden inhoudt', zo verklaart de oud-prof de breuk. De Boer heeft deze winter moeite om op haar oude niveau te komen. Afgelopen zondag stapte ze nog af in Overijse.