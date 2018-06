Klaassen, Nijhuis en Sevenich met Oranje naar World League Super Final

Canada maakte de openingsgoal, maar in het vervolg regeerde Oranje over het duel. De ploeg van bondscoach Arno Havenga had de zaak verdedigend goed op orde. In de aanval speelde Nederland rustig, loerend op het juiste moment om toe te slaan. Bij rust stond er een 3-5 voorsprong op het scorebord. Met maar liefst vier treffers in het derde kwart liep Oranje uit naar een comfortabele voorsprong. Daardoor was de laatste periode eigenlijk een formaliteit was.