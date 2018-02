Kleiman wint in Tour of Antalya “ik raakte niet in paniek.”

ANTALYA – Wielrenner Wim Kleiman (24) heeft vrijdagmiddag de tweede etappe van de Tour of Antalya op zijn naam gebracht. De Almelose coureur toonde zich na 118 kilometer in Antalya de sterkste van een elftal koplopers na een etappe over geaccidenteerd terrein.

De Oostenrijker Matthias Krizek (tweede) en de Duitser Johannes Schinnagel (derde) hadden het nakijken. Kleiman is de nieuwe leider in deze ronde, die nog duurt tot en met zondag. De Turkse etappekoers is zijn eerste internationale wedstrijd voor zijn nieuwe continentale werkgever Monkey Town. Kleiman reed vorig jaar voor Kanjers voor Kanjers. Toen reed hij zich in de kijker met onder andere een zege in de Ronde van de Achterhoek. De Almelose renner wordt begeleid door Sunweb-prof Tom Stamsnijder uit Bornebroek die als klankbord voor zijn streekgenoot fungeert.

Hoofd koel houden

Volledig scherm Wim Kleiman wint © Theo Kock Kleiman hield het hoofd koel in een hectische finale en kon de wedstrijd na afloop al even nuchter analyseren. “Deze wedstrijd was vooraf niet een extreem groot doel, het was de bedoeling om deze wedstrijd in de voorbereiding op het verdere seizoen te gebruiken. Dus vooraf had ik niet echt op winnen gerekend. Maar in de slotfase reed ik op een laatste beklimming in de voorste groep. Twee mannen reden weg, maar ik raakte eigenlijk nooit in paniek. We hadden de finale verkend en ik wist dat ik mezelf niet moest opblazen door die lichte mannen te willen volgen. Na de klim waren er nog twintig kilometers naar de streep, dus ik wist dat ik nog tijd had om het recht te zetten.”

Uiteindelijk kwam Kleiman in een kopgroep van zes terecht die koers zette richting de finishlijn in Antalya. “Ik rekende nog nergens op. Er zat een groep op een minuut van ons en ik wist niet zeker of we stand zouden houden. Toen er een medevluchter een kleine kloof sloeg, heb ik het anderen laten opknappen. In de sprint tenslotte was iedereen aardig kapot. Het was meer versnellen vanuit het zadel wat we deden, maar ik bleek de snelste te zijn. Ik houd er ook de leiderspositie aan over, maar ik weet eigenlijk nog niet hoe goed de kloof is met de anderen. De ronde is voor mij sowieso al geslaagd met deze ritzege.”

Geen garanties

Garanties op de langere termijn zijn er volgens Kleiman niet. “Ik had niet het idee dat ik me bewijzen moest in mijn nieuwe ploeg, vorig jaar heb ik – met name met mijn zege in de Ronde van Achterhoek – laten zien dat ik aan deze stap toe was. Ik waan me nog niet de winnaar van de Ster van de Zwolle nu, ik weet eerlijk gezegd nog niet of ik die wedstrijd ga rijden. Dat is weer een heel andere koers met veel andere tegenstanders. Ik heb nu gezien dat de vorm goed was en ik hoop dat ik die lijn zo lang mogelijk door kan trekken. En niet zoals vorig jaar met blessureleed af te rekenen krijg. Dat heeft me vorig jaar toch een deel van mijn seizoen gekost.”