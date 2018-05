Kleiman wint Ronde van Zuid Oost Friesland

De coureur van Monkey Town was in zijn nopjes met de winst. "Het was ontzettend fijn om weer eens te winnen. Ik schreef natuurlijk begin dit jaar al een rit in een etappekoers in Turkije op mijn naam en voelde me de afgelopen weken best sterk. Ik had voor mijn gevoel in Paris-Arras en de Dorpenomloop van Drenthe al een podiumplaats moeten halen, maar dat liep anders. Nu is het meteen raak en dat heb je als renner toch even nodig. Ik heb een dag lang actief gekoerst en dan is het mooi als je dat beloond krijgt."