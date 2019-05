Klein Lankhorst versterkt Apollo 8

Waterpolo­sters Het Ravijn staan voor loodzware opgave

7:48 NIJVERDAL - De waterpolosters van Het Ravijn staan voor een loodzware opgave in de halve finales van de play-offs om de landstitel. De Nijverdalse eredivisionist neemt het daarin op tegen Polar Bears, de nummer één van de reguliere competitie. De eerste ontmoeting is vanavond in Ede.