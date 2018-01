Klieverik pakt zege in achtertuin

OLDENZAAL – De jaarlijkse Hulsbeekcross is gewonnen door Arnold Klieverik. De atleet van het organiserende LAAC Twente zegevierde in 44:20 op het pittge parcours rond recreatieterrein het Hulsbeek.

Het organiserende LAAC Twente had er alles aan gedaan om, na de storm van afgelopen donderdag, een veilig parcours voor de lopers te presenteren. Dat lukte: het parcours lag er prima bij en het was prachtig loopweer. Door de heftige regenval van de afgelopen dagen was het wel zwaar, met zompig geworden ligweiden, korte venijnige stukjes klimmen en drie strandpassages per ronde.

Alle afstanden (6, 9 en 12 kilometer) gingen gelijktijdig van start, waardoor de snelste lopers elkaar opzochten. “Ik probeerde aansluiting te krijgen met de snelste zes kilometer loper, Robert Gerritsen, om toch iets van een uitdaging te hebben,” aldus Klieverik na afloop. Toen Gerritsen na twee rondes de winst op de zes kilometer opeiste, kon Klieverik solo nog eens twee ronden afleggen. Die gingen wat minder snel, maar de zege kwam nooit in gevaar. Harald Derks (LAAC) werd ruim een halve minuut later tweede in 44:57, Denekamper Rob Spin pakte de overgebleven podiumplek in 46:15. De Wierdense Vanessa Lorkeers zegevierde bij de vrouwen in 56:34, met ruime voorsprong op nummer twee Gerry Visser (LAAC), 1:00:48.

9 kilometer

Op de 9 kilometer leek Oldenzaler Ties Lammerink naar de winst te lopen. Daarachter liepen Marcel Klamer en Erik Lentfert samen, waarbij Klamer bij het ingaan van de laatste ronde Lammerink achterhaalde. Een halve ronde later kwam ook Lentfert er overheen, waardoor Klamer zegevierde in 37:00, voor Lentfert (37:22) en Lammerink (37:34). “Een mooie opsteker, ik had al twee jaar geen cross meer gelopen,” sprak de tevreden atleet uit Beuningen na afloop. Klamer focust zich met name op wegwedstrijden. De winst bij de vrouwen was voor Ingrid Prigge. Daags na de Enschede Marathon clinic besloot ze voor de 9 kilometer te kiezen:”Gisteren liep ik met de clinic groep al 27 kilometer. 12 kilometer wedstrijd vond ik vandaag wat te gortig,” aldus de ervaren Bornse. Prigge klokte 39:14 en liet daarmee Saskia Bekhuis en Karin Klamer achter zich.

6 kilometer