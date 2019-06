Klieverik snelste bij de Rijsserbergloop

In een vroegtijdig stadium werden Glenn ten Berge (Diepenheim) en Casper Koelma (Hengelo) gelost en het drietal Klieverik, Sanderman en Zwienenberg bleef lang bij elkaar. Daarmee kreeg de Deurninger zijn gehoopte scenario: hij bleek uiteindelijk de sterkste deze vrijdagavond en was daarmee veertien tellen dan vorig jaar. Sanderman noteerde exact dezelfde tijd als een jaar eerder en werd daarmee wederom tweede in 33:55, op negen tellen gevolgd door Zwienenberg, die na 34:04 over de finish kwam.

Vrouwen

Saskia Schutte van Cialfo uit Epe won de vrouwenrace over tien kilometer in 39:16. Daarmee was ze ruim anderhalve minuut sneller dan Marieke ten Brinke van AC Ommen. Ten Brinke was na 40:47 terug op de atletiekbaan. De Hengelose Jorina Janssen-Braamhaar completeerde het podium met een tijd van 41: 37.

Koppelman

Regionale topper Danny Koppelman koos voor de korte afstand en liep het vijf kilometerveld op een hoop. Koppelman koos vanaf het begin voor de aanval en dat resulteerde in een erg snelle tijd van 14:46. Daarmee had hij bijna twee minuten voorsprong op de achtervolgers, van wie Rijssenaar Frank Averink de snelste was in 16:34. Seb Wiggemans uit Deventer werd derde in 16:46, broertje Ruben Koppelman miste net het podium en was na 16:55 binnen. Snelste vrouw was Yvonne Meijer van AC Ommen, die 18:30 nodig had over het vijf kilometer lange parcours.