Knappe zege mannen Ravijn

De twee ploegen kwamen elkaar vorig weekend ook twee keer tegen. Toen in het bekertoernooi. AZC won daarin beide duels. In de derde ontmoeting van het seizoen stond de eerste plek in de eredivisie op het spel. Beide formaties hadden uit de voorgaande srie wedstrijden namelijk de maximale score. AZC had aanvankelijk het initiatief en leidde bij rust met 3-2. Het Ravijn had die achterstand na de derde periode ingelopen: 5-5. In een doelpuntrijk laatste kwart had de Nijverdalse ploeg de zenuwen het beste onder controle voor de nipte overwinning.