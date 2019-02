Kniekwetsuur houdt Schulting uit de Ster van Zwolle

De wielrenner uit Lemele heeft vanaf november nauwelijks op de fiets gezeten en zette noodgedwongen alvast een streep door de Ster van Zwolle.

Contrast

Het contrast met vorig jaar kan nauwelijks groter zijn. Schulting sloot het Nederlandse seizoen af met een zege in de Tacx Pro Classic in Zeeland, een koers waarin hij profs uit WorldTour-teams en pro continentale ploegen vloerde na een finale waarin hij met zijn krachten smeet.

Menig wielervolger vond dat het tijd was voor een profcontract voor de routinier. Maar het kwam er niet van. ,,Ik heb eerlijk gezegd geen enkele aanbieding gehad vanuit het profpeloton. Vervolgens heb ik er zelf achteraan gebeld en me aangeboden bij ploegen. Maar niemand zag het zitten. De gemene deler in de afwijzing was dat ik te oud was.”

Ambitie

Dus ligt zijn toekomst - zoals gepland - bij het ambitieuze clubteam VolkerWessels-Merckx. Een formatie die maandag op de ploegpresentatie bekend maakte volgend jaar op continentaal niveau te gaan acteren. Daarmee lijkt Schulting slechts een jaar op clubniveau te gaan rijden.

Zelf deelde hij in Nijverdal niet in de jubelstemming. Hij zat al maanden niet meer op de fiets als gevolg van een blessure aan beide knieën. ,,Officieel heet het overbelasting, maar concreet is het een zeurende pijn in het midden van beide knieschijven. Waarschijnlijk is dat ontstaan omdat ik bij mijn nieuwe werkgever, de Voskamp Groep, de afgelopen maanden veel heb gelopen en getild in het magazijn, waar ik kennis maakte met mijn nieuwe bedrijf.”

Calculator

Als gevolg van zijn fysieke klachten besloot het bedrijf hem vanaf volgende week al over te hevelen naar kantoor, waar hij als calculator aan de slag gaat. Die overstap was voor april voorzien.

Maar daarmee zijn de problemen niet voorbij. ,,Ik heb in november niet getraind om even gas terug te nemen na een lang seizoen. Toen ik in december wilde beginnen, diende de pijn zich snel aan. Het team denkt goed mee en ik heb al veel adviezen gekregen van allerlei mensen, maar helaas zeggen die adviezen allemaal iets anders. Het vervelende is nu dat ik niet weet of ik volgende week weer pijnvrij kan fietsen of volgende maand of misschien wel nooit meer.”

Rooskleurig