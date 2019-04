Knijff van Eurosped naar Regio Zwolle Volleybal

Wilfried Groothuis, trainer van Zwolle is blij met de komst van de passer-loper. “Daphne is een ervaren speelster, die al jaren actief is in de top van de eredivisie. Zij weet wat het is om belangrijke wedstrijden en finales te spelen. Daarnaast is Daphne in het dagelijks leven docent lichamelijke opvoeding, een combinatie die haar in ons deels jonge team tot een zeer waardevolle kracht maakt”, aldus Groothuis.