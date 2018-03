Koebrugge na dit seizoen weg bij Eurosped

BASKETBAL Het is niet de vraag óf Tonego'65 kampioen wordt, maar wanneer

9:38 HAAKSBERGEN - Er staat dit seizoen geen maat op de vrouwen van Tonego'65. Alle ploegen in de eerste klasse worden met ruime cijfers geveegd door de Haaksbergse vrouwen. Naaste belager Uitsmijters al voor de tweede keer dit seizoen. Na de 42-27 zege in Almelo won Tonego ook in de eigen De Els met speels gemak: 59-30.