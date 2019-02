Komt dat zien! Topaffiches in de regio

ENSCHEDE - De keuze is reuze komend weekeinde met Twentse derby’s in voetbal, volleybal en handbal.

HSC’21 - Quick’20

Voetbal, derde divisie

Zondag, 14.30 uur.

Sportpark Scholtenhagen in Haaksbergen.

Waarom moeten we gaan kijken?

Het zijn de hoogst spelende Twentse teams in het amateurvoetbal. Daarnaast is het nog de vraag of de derby ook na de zomer nog op het programma staat. Quick’20 vecht (0pnieuw) tegen degradatie. Vorig seizoen leek Quick al af te stevenen op een kansloze aftocht naar de hoofdklasse, maar dankzij een geweldige opmars redde de ploeg het toch nog. Quick staat ook nu weer onderaan, maar is nog allesbehalve kansloos. Vorige week boekte de ploeg een belangrijke zege op concurrent HBS, een mooie opsteker richting de derby. Met vier punten uit de laatste twee duels (waaronder een knappe zege op koploper TEC) is er ook bij HSC reden tot optimisme. De Haaksbergenaren hadden het net als Quick vorig seizoen zwaar. Pas op de slotdag was handhaving, dankzij een beter doelsaldo dan Quick, een feit. De huidige twaalfde plek (de derde divisie telt achttien teams) is voldoende voor lijfsbehoud, maar de verschillen zijn klein.

Hoe ging het eerder dit seizoen?

De wedstrijd werd verplaatst naar zaterdagavond, maar duurde korter dan gepland. Na 45 minuten (0-1 tussenstand) viel, niet voor de eerste keer, het licht uit op sportpark Vondersweijde. Een paar weken later kwam Quick in het restant op 1-1 en kreeg HSC een rode kaart. Desondanks wonnen de bezoekers met 3-1. Daarmee pakte HSC eindelijk de eerste punten buiten Haaksbergen.

Verder nog iets bijzonders?

Voor een aantal spelers is het hoe dan ook de laatste derby. Zo verlaat Bas ter Hogt HSC na dit seizoen. Doelman Jeffrey Brammer stopt, hij wordt keepers-trainer in Haaksbergen. Bij Quick vertrekt onder meer aanvoerder Jan Willem Kamp.

Volledig scherm De reguliere competitie zit er op, nu gaat het om de knikkers. © Robin Hilberink

Springendal Set-Up’65 - Eurosped

Volleybal, eredivisie vrouwen

Zaterdag, 20.30 uur.

Sporthal De Schalm in Ootmarsum.

Waarom moeten we gaan kijken?

De derby in Ootmarsum is het startschot van de kampioenspoule. Nu gaat het om de knikkers, de reguliere competitie was ‘slechts’ om een goede uitgangspositie te verwerven voor de strijd om de nationale titel. Eurosped eindigde als tweede achter titelverdediger Sliedrecht Sport, terwijl Set-Up’65 als vijfde de reguliere competitie heeft afgesloten. De bovenste zes ploegen van de eredivisie nemen het in een onderlinge competitie nogmaals tegen elkaar op, ieder team speelt dus minimaal nog eens tien wedstrijden. Eurosped begint met vier punten, Set-Up met één. Inzet is een ticket voor de play-offs om het kampioenschap, een best-of-five moet leiden tot de titel.

Hoe ging het eerder dit seizoen?

Tweemaal was de Vroomshoopse formatie onder leiding van trainer Jan Berendsen de bovenliggende partij, beide duels wist Eurosped met 3-1 te winnen. Die zeges deden de oefenmeester niet veel, sprak hij meerdere malen tijdens de afgelopen competitie. De kampioenspoule, daar gaat het om.

Verder nog iets bijzonders?

Opmerkelijk is dat Set-Up de strijd in de kampioenspoule begint met liefst vier thuisduels. De tiende wedstrijd in deze mini-competitie is opnieuw deze derby (zaterdag 13 april), maar dan natuurlijk gespeeld in Vroomshoop. Beide ploegen verloren in de halve finales van het bekertoernooi. Eurosped werd verslagen door de latere kampioen Sliedrecht Sport, terwijl Set-Up zich liet verrassen door promovendus Apollo 8.

Volledig scherm DSVD - Borhave werd eerder dit seizoen een spektakelstuk. © Reinier van Willigen

Borhave - DSVD

Handbal, eredivisie vrouwen

Zaterdag 19.00 uur.

Sporthal ’t Wooldrik Borne.

Waarom moeten we gaan kijken?

Het is de laatste wedstrijd in de reguliere competitie tussen de twee Twentse ploegen in de eredivisie. Dat laatste maakt het extra bijzonder, want in het verleden kwamen de teams elkaar vaker tegen op een lager niveau. Sinds dit seizoen vertegenwoordigen de clubs voor het eerst samen het Twentse handbal in de eredivisie.

Hoe ging het eerder dit seizoen?

Halverwege afgelopen november was de derby de eerste clash tussen beide Twentse teams op het hoogste niveau. Daar werd lang naar uitgekeken en alle handbalfans werden niet teleurgesteld. De wedstrijd in Deurningen, waar het publiek rijendik in het krappe bezoekersgedeelte van de hal stond te kijken, was een promotie voor de handbalsport. Een thriller, die eindigde in 30-30, maar waar de speelsters van DSVD als morele winnaars van het veld stapten. Zij hadden immers in de slotfase een achterstand weggewerkt en met man en macht een winnende treffer van Borhave voorkomen.