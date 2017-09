Koninklijk bloed en levende legende op Military Boekelo

Met Zara Tindall heeft de deelnemerslijst koninklijke gehalte. De Britse is de dochter van prinses Anne en Mark Phillips en de kleindochter van koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk. Overigens is het niet de eerste maal dat zij in Boekelo rijdt, in het verleden heeft Zara Tindall al vaker deelgenomen aan de wedstrijd.

Met Mark Todd doet, aldus de organisatie, 'een levende legende' weer mee. De inmiddels 61-jarige ruiter uit Nieuw-Zeeland heeft niet alleen al tweemaal de Military Boekelo gewonnen, Todd is tevens tweevoudig Olympisch eventingkampioen. Wint hij volgende week opnieuw in Boekelo, is hij de eerste ruiter die dat driemaal heeft gepresteerd.

104 paarden

In totaal staan nu 104 paarden op de deelnemerslijst, maar de verwachting is dat uiteindelijk zo'n 95 combinaties van start gaan. Dat gebeurt dit jaar op een nieuw, maar tevens bekend terrein. Vanwege de aanleg van de N18 is het hoofdterrein van het grote publieksevenement verplaatst van de Broekmaatweg naar het Teesinkbos. Op de plek waar de wedstrijd in 1971 het levenslicht zag.

Onder de deelnemers, afkomstig uit in totaal zeventien landen, zijn acht Nederlandse ruiters en amazones. Wint regerend Nederlands kampioene Alice Naber-Lozeman opnieuw de nationale titel, dan is zij de eerste die dat vijfmaal op rij heeft gedaan.

Vernieuwd terrein

De organisatie hield woensdag een presentatie op het vernieuwde terrein. Voorzitter Robert Zandstra noemde de verhuizing ‘een heftige periode’, waarin in korte tijd bergen werk is verzet. ,,We moesten onze vertrouwde locatie verlaten vanwege de N18, maar ik zie het niet als een gedwongen verhuizing. Op deze nieuwe plek leggen we de basis voor een kansrijke toekomst’’, aldus de preses. Ondertussen wordt met man en macht gewerkt om alles op tijd gereed te hebben.