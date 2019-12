Koploper Eurosped lijdt op bezoek bij Zwolle eerste nederlaag

ZWOLLE – Eurosped is de ongeslagen status in de eredivisie kwijt. Het team van trainer Jan Berendsen ging donderdagavond met 3-2 onderuit tegen Regio Zwolle Volleybal.

De Vroomshoopse vrouwen hadden een dramatische start in het Landstede Sportcentrum. De thuisploeg liep in een rap tempo weg en trakteerde de koploper in de eerste set op een 25-14 nederlaag. Niet eerder dit seizoen ging Eurosped met zulke dikke cijfers onderuit. De bezoekers kwamen desondanks sterk terug. Dagmar Boom zette de bezoekers op het juiste spoor door naar 8-0 te serveren. Eurosped won de set uiteindelijk met 25-10.

De Vroomshoopse vrouwen leken in het begin van de derde set door te drukken, kwamen met 3-0 voor, maar zagen die voorsprong al snel weer verdampen. Tot halverwege de set ging het gelijk op, daarna sloeg Zwolle andermaal een gat. Het lukte Eurosped niet om die schade te repareren.

Om de ongeslagen status te behouden moest de vierde set gewonnen worden. Daar slaagde Eurosped in. Er werd een tiebreak afgedwongen, maar daarin liep de thuisploeg andermaal weg. Bij 14-10 kwam Zwolle op matchpoint. Ester de Vries deed nog iets terug voor de Vroomshoopse vrouwen, maar toen de volgende Zwolse aanval via het blok van Eurosped uit ging, was de eerste nederlaag een feit.

Het verlies ten spijt, blijft Eurosped koploper in de eredivisie. Zondag kan de wrange nasmaak van de nederlaag bovendien alweer worden weggespoeld. Dan komt streekgenoot Springendal Set-Up’65 op bezoek in sporthal Het Punt in Vroomshoop.

Regio Zwolle Volleybal – Eurosped 3-2