Koppelman opnieuw heer en meester bij thuiswedstrijd op Lageveld

De derde Lageveldloop was nog onderdeel van het SNS corsscircuit en dat was te merken qua deelnemersaantallen. De meeste lopers lopen inmiddels weer op de weg, waardoor het aantal deelnemers dit keer relatief aan de lage kant was. Voor Danny Koppelman maakte het niets uit: inhouden deed hij niet. De inwoner van Hoge Hexel raasde over het parcours en zette bijna iedereen op een volle ronde. Ter vergelijking: zijn winnende eindtijd van 56:56 is maar een fractie langzamer dan de winnende tijd die Gert-Jan Liefers een week eerder in Haaksbergen op de klok zette, maar dan op een wegparcours.