Koppelman oppermachtig op Rijsserbergcross

Achter Koppelman werd Smalbrugge dus tweede. Dus oud-Rijssenaar noteerde 36:00. Acht tellen later kwam Leon Sanderman als derde over de streep. Een knappe prestatie voor de mede-organisator, die verantwoordelijk was voor het parcours.

Snelste vrouw was Jorina Jansen-Braamhaar, die 44:16 nodig had over het geaccidenteerde parcours. De Hengelose iiet daarmee Linda Eektimmerman (Zwolle) en Sabine Wassink (Rijssen) achter zich.

Vijf kilometer

De strijd op de vijf kilometer werd uitgevochten door twee atleten van AV Hanzesport uit Zutphen. Aan de streep was Farhaan Abdi Ali de snelste. Hij deed 17:08 over de twee gevarieerde rondes. Clubgenoot Bram Rouwen noteerde 17:25, de derde plek was voor Mart Nijhuis van MPM Hengelo in 18:17. Dinie Ras was de snelste vrouw op deze afstand. De atlete van AV NOP uit Emmeloord klokte 19:25. Haar voorsprong op de Rijssense Nicola Yousef-Krukkert was groot: anderhalve minuut (20:59). De naar Diepenheim verhuisde Deborah Wissink, oorspronkelijk Hengelose, werd derde in 21:14.