Koppelman wint Bovenbergcross, Zwienenberg het Crosscircuit

Koppelman was vanaf de start weg bij de rest van het veld. Waar hij een maand geleden in Wierden nog lang gezelschap had van Nick Zwienenberg en Rutger op den Dries wist hij nu gestaag zijn voorsprong op te bouwen. “Ik zoek niet echt uitdagingen in een race. Het gaat me om de tijd aan de eindstreep. Als die goed is geeft dat een lekker gevoel,” aldus de tevreden winnaar. Omdat Danny Koppelman maar drie wedstrijden liep kwam hij een uitslag tekort voor het eindklassement. De strijd daarin ging tussen Nijverdaller Nick Zwienenberg en Rijssenaar Leon Sanderman. Beiden stonden na de vierde wedstrijd in Wierden exact gelijk, dus de uitslag in Markelo zou de beslissing brengen.