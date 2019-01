Koppelman wint oudejaarscross in Almelo

ALMELO – De Sisu Oudejaarscross is gewonnen door Danny Koppelman. De inwoner van Hoge Hexel was een maatje te groot voor de concurrentie en soleerde naar de zege.

Koppelman is het niveau in de regio een beetje ontstegen: de meeste wedstrijden wint hij met een straatlengte voorsprong. Zo ook op oudejaarsdag op de Nijreesberg, waar de Almelose atletiekvereniging een pittig parcours had uitgezet. Het was alweer de 43e keer dat Sisu met deze wedstrijd het sportieve jaar afsloot.

De winnaar van vorig jaar, Luuk Wijering,, probeerde aanvankelijk nog mee te gaan met Koppelman, maar moest hem na een kleine 100 meter al laten gaan. “Danny loopt gewoon te hard. Ik was ongeveer vier minuten sneller dan vorig jaar, maar verlies hier toch twee minuten,” aldus de nummer twee. Wijering koos last minute voor Almelo, omdat hij zich meer wil focussen op de nationale crosswedstrijden. Doordat zijn studie in Nijmegen in de laatste fase zit maakt hij echter even pas op de plaats en besloot toch in Almelo te starten in plaats van op de Sylvestercross in Soest.