Koppositie ZVBB’21 schept geen nieuwe verwachtingen: ‘Plezier houden en alles geven’

De handbalsters van ZVBB’21 hadden een halfjaar geleden geen idee wat ze van dit seizoen moesten verwachten. Vorig jaar zijn er maar enkele wedstrijden gespeeld. Hoe zouden andere clubs uit de coronapandemie zijn gekomen? Voor trainster Afton Groener was dat dé vraag voor aanvang van dit seizoen. Haar ploeg staat nu bovenaan in de tweede divisie. Met die klassering is de fusieclub uit Zenderen en Bornerbroek vanzelfsprekend blij. Maar nieuwe verwachtingen worden niet uitgesproken. „Laten we eerst maar hopen dat de competitie uitgespeeld wordt. Ook moeten we het gevoel houden dat we er elke wedstrijd alles aan hebben gedaan”, zegt Groener een week na de hervatting van de competitie.