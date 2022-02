Korfbal: Alan Burchartz nieuwe trainer Duitse topclub Pegasus

Alan Burchartz, die nu nog actief is als trainer-coach van TOP in Vroomshoop, zet daarmee de traditie voort dat Nederlandse trainers actief zijn in de hoogste korfballiga in Duitsland. De Hengeloër begint in augustus bij de Duitse ploeg die al jaren meespeelt in de strijd om het zaalkampioenschap. Ook dit seizoen is de ploeg, die in het verleden al drie keer Duits kampioen werd, een serieuze kanshebber voor de titel.