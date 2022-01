Korfbal: Beekhuizen trainer fusieclub

Het plezier is na moeizaam begin terug bij Jolly Jumpers

TUBBERGEN - Jolly Jumpers is goed begonnen aan het tweede deel van de competitie. Tripple Threat, de hekkensluiter in de eredivisie werd met gemak verslagen: 68-47. De overwinning had groter kunnen, misschien wel moeten zijn, maar daar maalde na afloop niemand om in Tubbergen.

17 januari