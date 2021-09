Korfbal: eerste nederlaag NKC, DOS-WK sterkste in Twentse derby tegen Zwart-Wit

Rob uit Hellen­doorn fietst 1200 kilometer in 3 dagen: ‘Zwaar? De verhalen van de mensen voor wie ik het doe, díe hakken erin’

17 september HELLENDOORN - 1200 kilometer fietsen, in drie dagen tijd. Oud-wielerprof Rob Harmeling uit Hellendoorn doet het volgende week, om geld in te zamelen voor kinderen, jongeren en volwassenen die hij wil ondersteunen na een revalidatie. Een zware opgave? Geen woord over de fysieke inspanning. „Het zijn de verhalen van de mensen waar ik het voor doe. Die hakken erin.”