Korfbal: nieuwe club voor trainer Beekhuizen

Uitslagen en verslagen handbal: DSVD wint derby bij Kwiek, ZVBB'21 verslaat SEW 2

Handbal - DSVD heeft zaterdagavond de derby bij Kwiek gewonnen (33-35). De handbalsters uit Deurningen pakten daarmee belangrijke punten in de strijd om een plek in de kampioenspoule. ZVBB'21 stapte eveneens als winnaar van het veld. Zij versloegen het tweede team van SEW met minimaal verschil (21-20). Langeveen liet zich in de hoofdklasse verrassen door hekkensluiter HVE 2000 (19-17).