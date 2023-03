Korfbal: NKC’51 heeft titel en promotie voor het grijpen

De korfballers van NKC’51 kunnen zaterdag een langgekoesterde wens in vervulling laten gaan. De ploeg heeft in Zuidlaren tegen Ritola genoeg aan een gelijkspel om de kampioensvlag te kunnen hijsen. Dan is ook promotie naar de hoofdklasse een feit.

Het vlaggenschip van de Nijverdalse vereniging verblijft sinds 2019 in de overgangsklasse. Promotie naar het topkorfbal is een vurige wens. Vorig seizoen leek die stap in de zaal gezet te kunnen worden, maar die missie mislukte op de valreep alsnog. In de veldcompetitie dreigde zelfs even degradatie, maar dankzij een gewonnen beslissingswedstrijd kon de ploeg zich alsnog handhaven.

Korfbalwalhalla

Dit seizoen lijken de vooruitzichten uiterst gunstig. Zowel in de zaal als op het veld is promotie binnen handbereik. Op het veld kan zelfs nog een stapje hoger gezet worden, naar de ereklasse. De grootste korfbalvereniging van Twente met bijna vierhonderd leden proefde in het verleden al eens aan de hoofdklasse. In 1994/1995 speelde de club met wisselend succes in het korfbalwalhalla, waarna degradatie weer een feit werd.

Als zaterdag het kampioenschap en de promotie worden bereikt, dan is er een eerste stap gezet op weg naar de hoogste klassen van het Nederlands korfbal.

Bekroning

Voor interim-trainer Gerben Wind (54) zal de promotie een eerste bekroning van zijn trainerschap bij NKC’51 zijn. Dat begon onverwacht, nadat de beoogde trainer-coach Manfred Hofstede zich aan het begin van het seizoen (gedwongen door privéomstandigheden) terugtrok.

Als de ploeg er ook in slaagt kampioen op het veld te worden, dan is promotie naar de ereklasse een feit. Door de hervorming van de veldkorfbalcompetitie zijn er dit seizoen eenmalig extra mogelijkheden voor de kampioenen van de overgangsklasse om de hoofdklasse over te slaan en een plek te verkrijgen in de hoogste korfbalklasse.

Het duel in Zuidlaren begint zaterdag om 18.45 in sporthal De Zwet.