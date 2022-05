Korfbal: Rigtersbleek speelt gelijk tegen koploper

Al 22 jaar wachten op de opvolger van Bart Boom in ‘Overijs­sels Mooiste’

RIJSSEN - Op de erelijst van de Ronde van Overijssel staat Bart Boom als laatste regionale winnaar. De goedlachse coureur uit Enter kwam in 2000 in de straten van Rijssen als eerste over de eindstreep. Waarom moet de regio nu al 22 jaar wachten op zijn opvolger?

7 mei