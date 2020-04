Korfbalbond neemt rigoureuze beslissingen

Voor een drietal Twentse teams betekent dat er officieel sprake is van een kampioenschap en promotie naar een hogere klasse. EKC Nääs en DOS-WK uit Enschede eindigen beiden met vier punten voorsprong op de bovenste plaats in hun tweede klasse en promoveren daarmee naar de eerste klasse.

In de vierde klasse maakt het Westerhaarse SDO een stap omhoog. De ploeg van de scheidende coach Vincent Weghs degradeerde in 2018 naar de vierde klasse en gaat volgend seizoen onder leiding van de nieuwe trainer Marco Groothuis zich proberen te handhaven.

Degradatie

Voor het Deldense Zwart Wit betekent de eindstand dat de ploeg is gedegradeerd uit de tweede klasse. De voorlaatste plek wordt de Deldenaren fataal.

De overige Twentse teams (TOP, Achilles, AKC) handhaven zich, terwijl nog een beslissing genomen moet worden over de extra wedstrijd tussen het Nijverdalse NKC en Amicitia uit Vriezenveen die in de overgangsklasse op de voorlaatste plaats eindigden en volgens de regels in een degradatiewedstrijd moeten uitmaken wie terugkeert naar de eerste klasse.