Korfbalclubs EKC Nääs en DOS-WK uit Enschede azen op revanche: ‘Derby móeten we winnen’

Stelling 1: Korfbal is de belangrijkste bijzaak in mijn leven.

Nils Horneman (EKC Nääs): „Dat is het zeker. Ik begon op mijn vijfde of zesde. Van mijn vaders kant zit het korfballen echt in de familie. Mijn zusjes en ik zijn er mee opgegroeid. Thuis was het vaak hét gespreksonderwerp. Met mijn zusje Seline speel ik al een aantal seizoenen samen in het eerste en dat is nog steeds hartstikke leuk.”

Robin Vreeken (DOS-WK): „Het betekent inderdaad heel veel voor me. Ik ben begonnen toen ik vijf was. Mijn moeder nam me mee naar het schoolkorfbal. Sindsdien ben ik gaan korfballen. Eerst in mijn geboorteplaats Vaassen bij Regio’72 en later kwam ik als student bij DOS-WK terecht. Inmiddels woon ik alweer 11 jaar in Enschede en speel ik er nog.”