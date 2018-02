Korfbalkampioen HKC uit Hengelo blijft ongeslagen

Het Hengelose HKC moest in sporthal OSG in Hengelo aantreden voor een inhaalduel tegen DLKV uit Didam. Het duel was nodig als gevolg van het afgelasten van het duel op 4 februari nadat een afgeknapte basket verhinderde dat het duel gespeeld kon worden. Het duel eindigde na 9-3 halverwege in een 25-7 overwinning voor HKC.