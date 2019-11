Korfballers uit deze regio weer de zaal in

NKC'51 (Nijverdal) en Amicitia (Vriezenveen) zijn dit seizoen de hoogstspelende regionale teams: beide clubs komen uit in de overgangsklasse. NKC werd vorig seizoen met veel krachtsvertoon kampioen in de eerste klasse en mag het nu een niveau hoger proberen. Amicitia slaagde er na een turbulent verlopen zaalseizoen in het vege lijf te redden.

Het Almelose AKC, dat degradeerde uit de overgangsklasse, en Rigtersbleek (Enschede) zijn de Twentse vertegenwoordigers in de eerste klasse. Beide teams moeten zich probleemloos in deze klasse kunnen handhaven. Rigtersbleek behaalde de afgelopen tijd op het veld al goede resultaten, AKC was wat wisselvalliger. In de Almelose trainersstaf is er een wijziging: Samantha Schorn stopt met de training en coaching en draagt beide functies over aan Ewald Leus.

Derby's

In de tweede klasse C zijn er dit seizoen volop derby's. HKC (Hengelo), DOS-WK (Enschede) en het gepromoveerde Zwart Wit uit Delden gaan elkaar ontmoeten. Veel krachtsverschil lijkt er op voorhand niet te zijn. EKC Nääs moet in de tweede klasse C verre reizen maken naar het noorden. Ondanks een krappe selectie willen de Enschedeërs een gooi doen naar het kampioenschap.