Kuipers scheidsrechter bij cruciaal duel van Spanje tegen Slowakije

17 juni PAPENDAL - De Nijverdalse baanwielrenner Jeffrey Hoogland komt tijdens de Olympische Spelen in Tokio in actie op de onderdelen teamsprint en sprint. Kirsten Wild, geboren in Almelo, doet mee aan de koppelkoers en het omnium.