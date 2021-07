Kuipers stond zondag op Wembley en staat dinsdag in supermarkt in Oldenzaal: ‘Ik ben supertrots’

Na vijf magische weken landde Team Kuipers maandag weer op Schiphol. Ze waren veruit het meest succesvolle Nederlandse gezelschap op het EK. De familie zat te wachten in het Hilton-hotel, er was champagne, een onderscheiding tot bondsridder en er waren lovende woorden. „Morgen ga ik weer werken”, zei scheidsrechter Björn Kuipers, de supermarkteigenaar uit Oldenzaal, even later alweer broodnuchter. „De klanten welkom heten.” Nee, hij verwacht geen lange rijen in zijn Jumbo. Met een grijns: „Zo gaat dat in Twente niet.”