Kun je rondkomen van de triatlon? Stijn (25) uit Enschede houdt hoop: ‘Ik train 30 uur per week’

Belangrij­ke test in Marokko voor Mirjam Pol

Mirjam Pol maakt zich op voor een belangrijke race. De Twente motorcoureur is in Marokko voor de Rallye du Maroc, de derde wedstrijd in het World Rally Raid Championship 2022 (W2RC). Op dit moment leidt zij het wereldkampioenschap bij de vrouwen. Toch is dat niet de reden voor haar deelname.

29 september