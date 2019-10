Kyra Lambertink uit Bergentheim sprint voor plek in Tokio

Ze is de starter in de teamsprint, met z’n tweetjes een race tegen de klok over 500 meter op de ovale wielerbaan. Vanuit stilstand, met haar achterwiel in de zogeheten startmachine, gaat Kyra Lamberink van nul naar top. Bij het ingaan van de eerste bocht moet ze al op topsnelheid liggen. Daarna rijdt de Bergentheimse tot de streep haar longen uit het lijf, 250 meter alles geven. De laatste ronde is voor haar teamgenote, die dan uit haar slipstream komt om ‘het karwei af te maken’.