Laatste kans voor Tonego’65 om aan te haken

Ook Geerdinck laat Haaksber­gen schieten

21 januari HAAKSBERGEN - In tegenstelling tot eerdere berichten gaat de Hengelose schaatser Thomas Geerdinck vanavond niet van start in de marathon op natuurijs in Haaksbergen. De pupil van ploegleider Jillert Anema wil geen risicos’nemen met het oog op het NK allround aankomend weekeinde in Heerenveen.