Lach is terug bij Eurosped na klinkende zege in derby

Het woord 'crisis' wilde coach Diane Rademaker niet in haar mond nemen. Maar om nou te zeggen dat het dit seizoen een dolle boel is bij Eurosped, dat ging haar zeker te ver. De cijfers waren immers duidelijk: vier wedstrijden gespeeld, goed voor welgeteld drie punten. Voorlaatste in de eredivisie. Voor een ploeg die de afgelopen jaren een abonnement voor onbepaalde duur leek te hebben op de kampioenspoule, was het een heel ongebruikelijke situatie. Na driemaal verlies op rij was de zekere top 4-kandidaat bijna in hekkensluiter veranderd.