Lagonegro nieuwe ploeg Ootmarsumse volleyballer Hidde Boswinkel

Die club speelt voor het derde jaar in de Italiaanse Serie A2, het op een na hoogste niveau in (nog altijd) het mekka van het clubvolleybal. Boswinkel komt over van Siena, de ploeg waarmee hij afgelopen seizoen kampioen van de A2 werd, waardoor de club naar het hoogste niveau promoveerde.

Spelen

Boswinkel liet bij die gelegenheid al doorschemeren niet met de club omhoog te gaan. Bij Siena had de nog jonge (23 jaar) Boswinkel de laatste maanden de ervaren landgenoot Kay van Dijk voor zich, die aangetrokken was om de promotie veilig te stellen. „Het is op mijn leeftijd belangrijk dat ik elke wedstrijd speel. In de A1 zal de kans daarop een stuk kleiner zijn, zo eerlijk moet ik zijn. Uiteindelijk is dat echter wel het platform waarop ik wil acteren en daarom moet ik nu spelen om beter te worden.”

Vierde club

Lagonegro wordt de vierde club van Boswinkel in Italië. Na zijn tijd bij het Talent Team Papendal, maakte de Ootmarsummer op 20-jarige leeftijd de overstap naar A1-club Ravenna. Na een uitstapje naar het Poolse Olstzyn, tekende hij vorig jaar bij Bolzano in de A2. Daar liep het niet lekker en halverwege het seizoen pikte het hooggeklasseerde Siena hem op.

Mooie dingen