Lamberink wint zilver op NK sprint

Laurine van Riessen, die al had geïmponeerd door veruit de snelste kwalificiatietijd te rijden, bleek in de finale in twee manches te sterk. Een dag eerder waren de rollen nog omgedraaid. Het brons ging naar Stefie van der Peet.

„Ik denk dat dit het hoogst haalbare was voor mij”, concludeerde Lamberink, die in de halve finale Van der Peet achter zich hield. „Laurine liet in de kwalificatie al zien sneller te zijn en zij is ook gewoon meer ervaren in vergelijking met mij.”

Tokyo

Richting de Olympische Spelen van Tokyo 2020 vond de Bergentheimse het belangrijk zich te laten zien. En niet alleen op haar specialiteit de 500 meter. „Er mogen maar twee Nederlandse vrouwen naar de teamsprint in Tokyo. En wie daar naar toe gaat mag ook de keirin en de sprint rijden. Omdat ik die in de wereldbekers nooit rijd, vond ik het belangrijk om me hier toch te tonen op dit onderdeel.”