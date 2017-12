Lammertink van Katusha-Alpecin begint nieuwe wielerjaar in Australië

Ook vorig jaar startte deze Twentse coureur in deze Australische etappekoers. Dat was toen zijn debuut bij Katusha. Hij krijgt Down Under gezelschap van Nathan Haas, José Goncalves, Pavel Kochetkov, Tiago Machado, Jhontan Restrepo Valencia en Mads Wurtz Schmidt. De race is van 14 tot 22 januari 2018.