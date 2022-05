Lange carrière zit er bijna op: ‘Papa Koen’ stopt met waterpolo bij EZC 1 in Enschede

Het is dinsdagavond, trainingsavond bij EZC. Koen Barske poseert aan de rand van het zwembad, met zijn spijkerbroek aan en een bal onder zijn hand, voor de foto. Op de achtergrond liggen zijn clubgenoten in het water. Zelf traint Barske al een tijd niet meer op dinsdag. „Zelfs de donderdag en de zaterdag zijn geen zekerheidjes meer. Met twee jonge kinderen is het soms rennen, vliegen en springen. Ze noemen me ook wel ‘Papa Koen’. De sport staat niet meer op één bij mij, zoals tien jaar geleden. Ja en dan is het beter om te stoppen bij het eerste team.”