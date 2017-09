Larry ten Voorde dichtbij rookietitel in Porsche Carrera Cup

Ten voorde maakt dit seizoen zijn debuut in de Carrera Cup en treft veelal concurrenten met veel meer ervaring: “Ik ben zelf 20 maar veel andere rijden zijn 23 of 24 en hebben veel meer ervaring. In deze klasse zijn de auto’s in principe helemaal gelijk, al kun je met de afstelling nog wel iets doen. Het komt dus echt op je kwaliteit als rijder aan om het verschil te maken.” Daarin slaagde Ten Voorde, die naast zijn twee podium plaatsen ook nog de prijs voor de mooiste inhaalactie in de wacht sleepte. “Ik kon in de slimstream mee achter twee andere wagen. In de bocht kwamen we daardoor met zijn drieën naast elkaar te rijden. Doordat ik aan de binnenkant zat kon ik het verschil maken en ze voorbij gaan.”

Volledig scherm Ten Voorde in zijn Porsche © Larry ten Voorde

Rookiecup

Even leek het er op dat Te Voorde al Rookie van het jaar zou zijn, maar doordat zijn concurrent, de Oostenrijker Thomas Preining toch nog een paar punten pakte, komt het op de laatste race van het seizoen, op 14 en 15 oktober, aan. “Daarin ga ik er weer vol voor”, is Ten Voorde duidelijk. “Ik kan nog derde worden in de eindstand. Dat is natuurlijk een prachtige uitdaging.”