Larry ten Voorde ook dit seizoen actief in Supercup

De prestigieuze Porsche Supercup is een onderdeel uit het voorprogramma van de Formule 1. Larry ten Voorde komt net als afgelopen seizoen uit voor het Nederlandse team GP Elite. Ook gaat Ten Voorde weer rijden in de Porsche Carrera Cup Deutschland. Ook in die klasse werd hij vorig seizoen kampioen.

De eerste race in de Porsche Supercup is in het weekeinde van 20-23 mei in Monaco. Van 3 tot en met 5 september komen de wagens, net als de Formule 1, in actie op het circuit van Zandvoort.