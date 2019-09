Lars Boven mist op WK kers op taart na sterk seizoen

De renner uit Reutum, eerder dit jaar tweede op het EK tijdrijden in Alkmaar, was de tweede Nederlandse junior in de uitslag met een 38ste plek. Enzo Leijnse uit Amstelveen reed naar een vierde stek. Boven: „Aanvankelijk was het gevoel nog goed. Na de tijdrit was ik teleurgesteld over die zevende plek. Voor mijn gevoel miste ik power. Ik probeerde het een paar keer, maar voelde op een gegeven moment dat ik niet helemaal goed was. Toen de Italianen op de plaatselijk omlopen doortrokken, ontplofte ik gewoon. Ik wilde vervolgens wel uitrijden, je rijdt niet zomaar een WK. Voor afstappen kom je hier niet naar toe.”

Helemaal ontdaan was de zoon van oud-prof en Jumbo-ploegleider Jan Boven ook weer niet in de mixed zone na de finish. „Het was een mooi seizoen. Ik heb niet veel slechte wedstrijden gereden, alleen vandaag was het iets minder. Het is altijd mooi om het goed af te sluiten, maar als dat niet lukt, maakt dat het seizoen niet minder mooi.”

Parijs-Roubaix

„Het hoogtepunt voor mij was de derde plek in Parijs-Roubaix”, aldus de juniorrenner. „Dat is een mooie koers, als je daar dan op het podium kan staan, is dat veel waard. Dat was voor mijn gevoel nog beter dan mijn tweede plek op het EK tijdrijden in Alkmaar.”

Volgend jaar komt Boven uit voor het nieuwe opleidingteam Jumbo-Visma.