Lars Boven uit Reutum wint zilver op EK Tijdrijden

Boven was content met zilver. “Het verschil was twaalf seconden en dan is het ook geen kwestie dat ik ergens het goud heb laten liggen. Vooraf had ik geen concrete verwachting. Je gaat gewoon volle bak en dan zie je wat eruit komt. Ik voelde me vooraf heel goed en had vertrouwen. Onderweg had ik even iets minder goede benen, maar mijn tijd was wel de snelste toen ik over de streep kwam. Uiteindelijk ben ik heel blij met dit resultaat. Dit seizoen gaat het eigenlijk al vanaf het begin heel erg goed. Ik heb niet heel veel veranderd ten opzichte van vorig jaar, maar al vanaf het NK veldrijden, waar ik onverwacht een medaille won, ging het heel super dit jaar. Hopelijk kan ik die lijn doortrekken richting het WK, maar daar heb je geen garanties voor, met deze medaille ben ik alvast heel blij” aldus de renner van De Zwaluwen-Almelo, die in juni ook al Nederlands kampioen tijdrijden bij de junioren werd.