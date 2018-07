Laura Wissink: dipje met Tigers, maar WK lonkt

Jelle Wolsink gaat niveau hoger fietsen bij Vlas­man

10:02 HENGELO - Wielrenner Jelle Wolsink (22) stapt per direct over naar het Vlasman Cycling Team, een formatie die op continentaal niveau acteert. Daarmee verlaat de Hengelose coureur na anderhalf jaar de formatie van VolkerWessels-Merckx waar hij zo succesvol voor was.