Leden EKC Nääs akkoord met fusiebesprekingen

video Sneller dan de wereldkam­pi­oen? Racen tegen Porsche Supercup-cou­reur Larry ten Voorde

5 september Niet alleen Max Verstappen gaat vandaag op jacht naar de overwinning op het circuit Zandvoort, ook Larry ten Voorde. De Twentse coureur komt een paar uur voor aanvang van de Formule 1 in actie in de Porsche Supercup. Ten Voorde is in die klasse regerend wereldkampioen.